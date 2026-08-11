Rubén Martínez: Colo Colo va a ser campeón con o sin Vozinha

Rubén Martínez, histórico exdelantero y campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, abordó el fichaje del caboverdiano Vozinha y declaró que el club será campeón de la Liga de Primera "con o sin"el portero internacional.

"Yo soy más de siempre potenciar a los jugadores jóvenes, no me cabe duda que Colo Colo este año va a ser campeón y va a ser con Vozinha o sin Vozinha", señaló Martínez en Cooperativa Deportes.

Pese a las tajantes palabras, el exartillero, quien fue goleador liguero durante tres temporadas consecutivas, alabó el impacto del portero caboverdiano.

"Vozinha para Colo Colo, ya nos hemos dado cuenta desde que llegó al aeropuerto lo que significa. Es un arquero que hizo un Mundial bastante correcto, bueno, y tener hoy día a un jugador de esas características en nuestro campeonato sin duda que lo va a vestir positivamente", afirmó.

A su vez, alabó el rendimiento que ha tenido Gabriel Maureira, asegurando que no hay que dejar de lado "la proyección que tiene, lo bien que lo está haciendo y en la medida que él tenga más minutos, sin duda que va a ayudar a su crecimiento".

Además, se refirió a la competencia que tienen Maximiliano Romero y Javier Correa, quien el pasado fin de semana cumplió su castigo de cuatro fechas por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa.

"Correa tuvo que cumplir una sanción y el que entró en su reemplazo lo está haciendo de buena forma. Así que yo creo que va a ser una decisión del técnico (Fernando Ortiz) con quién arrancar. Pero cuando uno está en racha, sobre todo como delantero, quiere mantenerla".

"Espero que Romero siga en esa racha, la gente y el hincha esperan que los que jueguen en esa zona conviertan muchos goles", añadió.

Finalmente, abordó la inminente clasificación del elenco de Macul a la Copa Libertadores, afirmando que Colo Colo debe "fortalecer al equipo" y que hay que ir "paso a paso".