Tras más de 20 años: CSyD Colo Colo confirmó el retorno de Mirko Jozic a Chile

Un histórico y esperado reencuentro vivirá el pueblo colocolino luego de que el Club Social y Deportivo Colo Colo confirmara que el técnico croata Mirko Jozic regresará a Chile el próximo 8 de septiembre, tras más de dos décadas de ausencia, para participar en una serie de actividades y homenajes organizados en su honor.

La visita del icónico director técnico croata -artífice de la Copa Libertadores de 1991- se extenderá hasta el 20 de septiembre y fue posible gracias a la gestión directa de la organización social del club y el aporte de sus asociados.

El presidente del CSD Colo-Colo, Edmundo Valladares, manifestó su alegría por la noticia y destacó el rol fundamental de la hinchada para concretar el hito.

"Estamos muy contentos de anunciar que Mirko estará en Chile del 8 al 20 de septiembre. Este regreso se logra gracias a las socias y socios de nuestra institución. Son ellos quienes traen a Mirko", señaló el directivo.

En esa línea, Valladares extendió una invitación a la fanaticada del 'Cacique' para sumarse formalmente al club y ser parte de los festejos: "La invitación es a hacerse socios, ponerse al día y así ser parte de este esperado reencuentro".

Finalmente, el timonel del CSD adelantó que a través de las plataformas oficiales del club se darán a conocer los eventos donde la hinchada podrá reencontrarse con el DT: "Atentos a las redes de nuestro Club Social y Deportivo Colo-Colo porque pronto iremos entregando muchos más detalles de los homenajes y actividades que le realizaremos a nuestro querido Mirko", concluyó.

Se espera que durante los 12 días de su estadía en el país, Jozic mantenga encuentros con el pueblo albo, expupilos del histórico plantel de 1991 y participe en diversos actos institucionales.