"Nefasto" y "lamentable": Economistas critican cómo se debatió compensación al Fondo Común Municipal

Economistas manifestaron en Cooperativa críticas a la forma en que se planteó la discusión de las compensaciones al Fondo Común Municipal, que fue el único punto postergado de la megarreforma luego de que el Gobierno retirara la discusión inmediata en el Senado tras su aprobación en la comisión mixta.

En El Primer Café, Rodrigo Echecopar (FA) planteó que "es lamentable que se haya legislado de esta manera respecto a esta materia, porque durante las últimas semanas el Ejecutivo ha planteado que este proyecto de ley ha sido particularmente relevante por la necesidad de fortalecer y potenciar el crecimiento".

"El mecanismo de compensación lo que hace es que con impuestos generales se va a compensar lo que ingresaba al Fondo Común Municipal, pero no solo eso, sino que también -y esta es la parte más polémica- se va a compensar lo que recibían los municipios de la porción que cobraban de las contribuciones a los adultos mayores. Son alrededor de 30 mil millones de pesos al año que se van a tener que financiar con impuestos de todos los chilenos, suplementando lo que dejan de pagar las personas de mayores recursos", puntualizó.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, Álvaro García-Marín, sostuvo que "me parece nefasto que no se haya aprobado (en la Sala), porque la verdad es que si esto no pasa en agosto no van a haber compensaciones, lo cual es tremendo para las finanzas de las municipalidades".

"Veo que el proyecto ha ido mejorando en varios aspectos y yo creo que atar la recepción de compensaciones a resultados de eficiencia es la receta económica que uno trata de diseñar para conseguir objetivos adicionales (...) esperemos que en un par de semanas impere la cordura y que no se deje de lado la compensación, más allá de la negociación política", insistió.

Por su parte, Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, comentó que "son 80 mil millones que se van a devolver a las municipalidades que habían cobrado en el pasado o que están cobrando actualmente las contribuciones, además del Fondo Común. Tiene consecuencias sobre el presupuesto nacional, dependiendo de cómo esto opere".

"Me parece que la ley es lamentable, pero es lo que hay y ahora va a haber que aclarar cómo se hace no más", agregó.

En contraste, Macarena García (LyD) recalcó que "lo que el proyecto compensa es la parte que se pierde del Fondo Común Municipal, lo que dijo el gobierno es que se iba a asegurar de que todas aquellas comunas de menos ingresos que reciben plata del fondo, se les va a dar la plata del fondo".

"Hay que mirar la medida en su conjunto y aquí se está analizando qué se hace con aquellas personas que están en su pensión (y no pueden pagar contribuciones)", valoró.