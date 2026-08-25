Tribunal de Disciplina citó a Javier Correa por su vulgar gesto tras el Superclásico

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, fue citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP para la sesión del martes 1 de septiembre, debido al vulgar gesto que realizó tras la victoria de los albos ante Universidad de Chile en el Superclásico 200.

La polémica ocurrió cuando terminó el Superclásico. Los jugadores albos se reunieron para una fotografía en la cancha del recinto en Ñuñoa, pero Correa terminó realizando unos gestos que fueron considerados como una provocación a los azules.

Esta situación no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe; sin embargo, Universidad de Chile realizó la denuncia por la actitud del delantero.

De esta forma, Correa tendrá que presentar sus alegatos la próxima semana y arriesga una sanción por sus gestos.

Como antecedentes, el Tribunal ha castigado a jugadores por gestos vulgares en torneos pasados.

En 2024, Nicolás Castillo, cuando jugaba en la UC, recibió tres fechas por unos gestos en un clásico universitario; y en 2025, Lucas Cepeda, vistiendo la camiseta de Colo Colo, fue sancionado con dos partidos, por gestos a la hinchada de la U, también en el Nacional.