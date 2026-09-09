Tribunal dejó "en tramitación" denuncias contra Colo Colo, la U y Universidad Católica

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó "en tramitación" denuncias que involucran a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, según las resoluciones adoptadas en su audiencia del martes 8 de septiembre.

De esta manera, ninguna de las tres instituciones recibió por ahora una resolución definitiva y sus respectivos procedimientos seguirán abiertos a la espera de una nueva determinación del organismo disciplinario.

Colo Colo y un incumplimiento del Manual de Competiciones

En el caso de Colo Colo, el procedimiento nació a partir de una denuncia presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales por un incumplimiento del Manual de Competiciones, por la que la institución fue citada a la última sesión del Tribunal.

Tras analizar los antecedentes correspondientes a la causa, el Tribunal determinó mantenerla "en tramitación", por lo que el cuadro "albo" deberá esperar una futura resolución.

La U sigue bajo investigación por incidentes

Universidad de Chile, en tanto, continúa bajo procedimiento por los incidentes consignados en el informe arbitral durante su visita a Universidad de Concepción.

La denuncia se relaciona con el comportamiento de hinchas azules en el Estadio "Ester Roa", donde se registró el uso y lanzamiento de elementos pirotécnicos, situación que incluso obligó a detener el compromiso durante algunos minutos.

El Tribunal tampoco cerró este caso y comunicó que la denuncia contra la institución estudiantil permanece "en tramitación".

U. y la ausencia de Garnero en una entrevista

La tercera causa corresponde a Universidad Católica y se originó en una denuncia por la ausencia del técnico Daniel Garnero en una entrevista posterior al encuentro frente a Ñublense.

El entrenador de los "cruzados" no se presentó a la instancia televisiva que correspondía después del partido, situación que derivó en el procedimiento disciplinario contra la institución.

Al igual que en los casos de Colo Colo y Universidad de Chile, el Tribunal decidió mantener la denuncia contra Universidad Católica "en tramitación", por lo que los tres clubes quedaron a la espera de nuevas resoluciones.