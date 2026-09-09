Tribunal dejó "en tramitación" denuncias contra Colo Colo, la U y Universidad Católica
El organismo disciplinario de la ANFP aún no adoptó una resolución definitiva en las causas que involucran a los tres grandes del fútbol chileno.
El organismo disciplinario de la ANFP aún no adoptó una resolución definitiva en las causas que involucran a los tres grandes del fútbol chileno.
El Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó "en tramitación" denuncias que involucran a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, según las resoluciones adoptadas en su audiencia del martes 8 de septiembre.
De esta manera, ninguna de las tres instituciones recibió por ahora una resolución definitiva y sus respectivos procedimientos seguirán abiertos a la espera de una nueva determinación del organismo disciplinario.
En el caso de Colo Colo, el procedimiento nació a partir de una denuncia presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales por un incumplimiento del Manual de Competiciones, por la que la institución fue citada a la última sesión del Tribunal.
Tras analizar los antecedentes correspondientes a la causa, el Tribunal determinó mantenerla "en tramitación", por lo que el cuadro "albo" deberá esperar una futura resolución.
Universidad de Chile, en tanto, continúa bajo procedimiento por los incidentes consignados en el informe arbitral durante su visita a Universidad de Concepción.
La denuncia se relaciona con el comportamiento de hinchas azules en el Estadio "Ester Roa", donde se registró el uso y lanzamiento de elementos pirotécnicos, situación que incluso obligó a detener el compromiso durante algunos minutos.
El Tribunal tampoco cerró este caso y comunicó que la denuncia contra la institución estudiantil permanece "en tramitación".
La tercera causa corresponde a Universidad Católica y se originó en una denuncia por la ausencia del técnico Daniel Garnero en una entrevista posterior al encuentro frente a Ñublense.
El entrenador de los "cruzados" no se presentó a la instancia televisiva que correspondía después del partido, situación que derivó en el procedimiento disciplinario contra la institución.
Al igual que en los casos de Colo Colo y Universidad de Chile, el Tribunal decidió mantener la denuncia contra Universidad Católica "en tramitación", por lo que los tres clubes quedaron a la espera de nuevas resoluciones.