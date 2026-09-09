Arce mira a Assadi y Osorio: Todo jugador quiere ir a Europa, pero estoy enfocado en la U
El volante de la U valoró lo hecho por sus compañeros, aunque remarcó que su foco está en el presente del cuadro azul.
El volante de la U valoró lo hecho por sus compañeros, aunque remarcó que su foco está en el presente del cuadro azul.
El mediocampista de Universidad de Chile Agustín Arce compareció este miércoles en conferencia de prensa y abordó el camino trazado por otros canteranos azules como Darío Osorio y Lucas Assadi luego de sus bulladas transferencias a Crystal Palace y AIK, respectivamente.
Al ser consultado sobre si sus excompañeros son un espejo para su carrera profesional, el mediocampista fue claro: "Assadi y Osorio son un gran ejemplo. Creo que saltar a Europa es lo que todo jugador joven quiere, pero creo que hoy en día estoy enfocado acá en la U, en el partido del fin de semana, y eso es en lo que estoy enfocado; ya lo otro se verá más adelante".
En esa misma línea, Arce se refirió a cómo ha tenido que reinventarse el equipo tras la partida de Assadi y la modificación en el esquema de la mitad de la cancha.
"Obviamente se extraña a un jugador como Lucas en el equipo, pero creo que ahora lo hemos suplido de buena manera. Y claramente jugar con más jugadores adentro nos sirve más para tener más la posesión de balón, para hacerle superioridad a los rivales que por lo general juegan con dos o con tres, y eso nos sirve bastante para tener la pelota", explicó.
Asimismo, despejó dudas sobre su ubicación en el campo de juego y el rol que le pide el cuerpo técnico: "Lo primero que me pide es que juegue de interno como lo venía haciendo por el otro lado. Creo que se nota un poco más de que voy más a la orilla porque tengo que hacer ese trabajo de ir a marcar al defensa que está en ese lado, pero siempre mi juego va a ser y es de interno; a veces por el pasar del juego puedo quedar por fuera o a veces por dentro, pero trato siempre de quedar más interno".
Sobre su consolidación como titular y la posibilidad de seguir los pasos de proyección internacional en la selección chilena, el canterano remarcó que no se confía: "Es algo que esperaba hace bastante tiempo. Creo que en la semana uno se gana el puesto de titular; no está ganado ni porque se hizo un buen partido el fin de semana o el anterior. Así que creo que es un sueño estar jugando aquí en la U, sobre todo de titular, y por lo de la selección, también siempre va a ser un sueño vestir la camiseta de la selección".
Por último, Arce valoró haber dejado atrás las dos derrotas consecutivas gracias a la última victoria: "Creo que esta victoria nos ayudó a remontar lo que veníamos haciendo. Creo que las derrotas sirven mucho más de aprendizaje y en la semana lo estuvimos repasando, estuvimos viendo los errores que nos pasaron en esos partidos que perdimos y así poder llevarnos la victoria que la hicimos el fin de semana", sentenció.