Arce mira a Assadi y Osorio: Todo jugador quiere ir a Europa, pero estoy enfocado en la U

El mediocampista de Universidad de Chile Agustín Arce compareció este miércoles en conferencia de prensa y abordó el camino trazado por otros canteranos azules como Darío Osorio y Lucas Assadi luego de sus bulladas transferencias a Crystal Palace y AIK, respectivamente.

Al ser consultado sobre si sus excompañeros son un espejo para su carrera profesional, el mediocampista fue claro: "Assadi y Osorio son un gran ejemplo. Creo que saltar a Europa es lo que todo jugador joven quiere, pero creo que hoy en día estoy enfocado acá en la U, en el partido del fin de semana, y eso es en lo que estoy enfocado; ya lo otro se verá más adelante".

En esa misma línea, Arce se refirió a cómo ha tenido que reinventarse el equipo tras la partida de Assadi y la modificación en el esquema de la mitad de la cancha.

"Obviamente se extraña a un jugador como Lucas en el equipo, pero creo que ahora lo hemos suplido de buena manera. Y claramente jugar con más jugadores adentro nos sirve más para tener más la posesión de balón, para hacerle superioridad a los rivales que por lo general juegan con dos o con tres, y eso nos sirve bastante para tener la pelota", explicó.

Asimismo, despejó dudas sobre su ubicación en el campo de juego y el rol que le pide el cuerpo técnico: "Lo primero que me pide es que juegue de interno como lo venía haciendo por el otro lado. Creo que se nota un poco más de que voy más a la orilla porque tengo que hacer ese trabajo de ir a marcar al defensa que está en ese lado, pero siempre mi juego va a ser y es de interno; a veces por el pasar del juego puedo quedar por fuera o a veces por dentro, pero trato siempre de quedar más interno".

Sobre su consolidación como titular y la posibilidad de seguir los pasos de proyección internacional en la selección chilena, el canterano remarcó que no se confía: "Es algo que esperaba hace bastante tiempo. Creo que en la semana uno se gana el puesto de titular; no está ganado ni porque se hizo un buen partido el fin de semana o el anterior. Así que creo que es un sueño estar jugando aquí en la U, sobre todo de titular, y por lo de la selección, también siempre va a ser un sueño vestir la camiseta de la selección".

Por último, Arce valoró haber dejado atrás las dos derrotas consecutivas gracias a la última victoria: "Creo que esta victoria nos ayudó a remontar lo que veníamos haciendo. Creo que las derrotas sirven mucho más de aprendizaje y en la semana lo estuvimos repasando, estuvimos viendo los errores que nos pasaron en esos partidos que perdimos y así poder llevarnos la victoria que la hicimos el fin de semana", sentenció.