Aparatosa caída de Steinert marcó su reaparición pública

Un lamentable episodio vivió la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert esta jornada a la salida del Centro Cultural del Palacio de La Moneda, donde sufrió una estrepitosa caída.

La otrora fiscal reapareció públicamente este martes para asistir como oyente al lanzamiento del estudio "Identidad y Cohesión Nacional: Una invitación a reflexionar sobre lo que nos une", organizado por AthenaLab, y realizado en el mentado lugar.

A su salida fue abordada por la prensa, que le consultó por qué se ha excusado tres veces de asistir a la comisión investigadora que la Cámara levantó para indagar las extralimitaciones que perpetró durante su gestión a la cabeza de Seguridad Pública, reconocidas por Contraloría.

"Este no es el momento (de contestar eso)", dijo a los periodistas. Además, con una sonrisa en su rostro, negó que se haya excedido en sus facultades cuando era ministra.

Posteriormente, mientras abandonaba el lugar, Steinert sufrió una violenta caída luego de que un camarógrafo también se tropezara y se fuera a piso.