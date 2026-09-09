Aparatosa caída de Steinert marcó su reaparición pública
La exministra perdió el equilibrio después de que un camarógrafo tropezara mientras abandonaba el Centro Cultural La Moneda.
Minutos antes, evitó explicar por qué se ha excusado tres veces de asistir a la comisión investigadora de la Cámara.
La exfiscal declinó responder por qué se excusó tres veces de asistir a la comisión investigadora que la Cámara levantó para indagar las extralimitaciones que perpetró durante su gestión a la cabeza de Seguridad, reconocidas por Contraloría.