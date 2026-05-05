Valladares y el nuevo ciclo en ByN: "Hay espíritu de trabajo colaborativo por el proyecto del estadio"

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, se refirió al nuevo periodo que inicia la concesionaria Blanco y Negro tras la conformación de su directorio y la distribución de cargos clave para la gestión de la institución liderada por Aníbal Mosa.

Y uno de los puntos centrales del nuevo ciclo es el ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental, y en ese sentido, el dirigente reveló que sostuvo diálogos con el presidente de la concesionaria.

"Coincidimos en que está el espíritu de poder mantener un trabajo colaborativo y colectivo. Se trata de un proyecto que es un anhelo de todos los colocolinos y que va a exceder con creces el 2035", expresó a Cooperativa Deportes.

El dirigente enfatizó que, de concretarse la obra, "quedará como un legado para el Club Social y Deportivo Colo Colo, para los socios, socias y para todo el pueblo colocolino".

Valladares también abordó la incorporación de Jaime Pizarro en el cargo de director ejecutivo, una figura que busca fortalecer el área administrativa y deportiva. "Se nos ha informado que tendrá ese cargo y son funciones complementarias a lo que realiza Daniel Morón, lo que hace Héctor Tapia y lo que se hace en el fútbol femenino", explicó el mandamás del CSD.

"Esperemos que el de Jaime pueda ser un buen aporte pensando en lo mejor para Colo Colo", añadió el dirigente, quien también hizo un llamado a que el nuevo directorio trabaje unido en favor de los intereses de la institución.

Finalmente, Valladares subrayó que el rol del Club Social será vigilar que Blanco y Negro cumpla con el contrato de concesión, especialmente en el fomento de la masa societaria y el desarrollo de las ramas deportivas.

"El club tiene un rol fundamental y cualquier proyecto de remodelación del Monumental tiene que pasar por el Club y sus socios. Vamos a estar ahí muy encima de lo que pueda ocurrir", sentenció, agregando que la defensa de los hinchas será una prioridad frente al control total que se vislumbra en la concesionaria.