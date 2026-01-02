Vasco da Gama elevó la puntería por Saldivia con nueva oferta a Colo Colo

Las negociaciones para la eventual salida de Alan Saldivia desde Colo Colo a Brasil sumaron un nuevo paso, tras el segundo ofrecimiento de Vasco da Gama en busca del central uruguayo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, tras la negativa alba a la primera propuesta, Vasco mejoró las condiciones económicas en miras a un préstamo con opción de compra.

La puntería más alta de los brasileños buscará satisfacer las pretensiones del "Cacique" sobre los montos relacionados a la operación. Además, pensando en futuras operaciones, Colo Colo pretende quedarse con alrededor del 30 por ciento del pase de Saldivia en caso de que la cesión termine en venta.

Por el lado de Saldivia, siente haber cerrado un ciclo en Colo Colo y todo está encaminado para su adiós al Monumental, aunque ambos clubes todavía están en plenas tratativas.

De todas formas, en Macul ya buscan el reemplazo del central, con Oscar Salomón como principal carta.