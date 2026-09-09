Vidal criticó planteamiento de Huachipato: "Era una pichanga"

Arturo Vidal criticó duramente el planteamiento defensivo de Huachipato en el empate 0-0 que protagonizó ante Colo Colo en el Estadio "Ester Roa", asegurando que el elenco de Jaime García se replegó con demasiados jugadores cerca de su arco.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, el capitán del cuadro "albo" repasó algunas acciones del encuentro y cuestionó la cantidad de futbolistas del conjunto siderúrgico que se agrupaban en zona defensiva. "No es normal. Cuenta todos los jugadores que hay en el área. Seis. No es normal, es una pichanga", afirmó.

Vidal también apuntó contra la propuesta del rival y lamentó que Colo Colo no pudiera transformar su dominio en goles. "La cancha los ayudó a ellos. Colo Colo siempre mantuvo el orden y estos hueones (sic) estaban todos atrás. No entiendo cómo empatamos este partido", señaló.

El mediocampista agregó que el estado del campo de juego también condicionó la circulación del balón. "En esta cancha estábamos preocupados de que llegara bien la pelota para dar un pase. En las canchas buenas sabemos a quién dársela antes de que llegue", explicó.

"Acá esperábamos que la pelota estuviera tranquila y dábamos el pase. Por eso las jugadas se tardaban un poco más. Pero igual siempre tratamos de acelerar. Intentamos jugar mucho por fuera, por el medio no era muy bueno", complementó.

Finalmente, Vidal volvió a cuestionar el repliegue de Huachipato al analizar una jugada en la que prácticamente todo el equipo estaba dentro de su área. "Eran ocho jugadores dentro del área en una jugada normal. Eso no se trabaja, es un desorden y que no nos hagan un gol como sea. Es como cuando colocan un bus ahí", cerró.