Vidal entregó un potente consejo a Maureira: Tiene que ser más malo, que de miedo acercarse a él

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, dedicó elogios a Gabriel Maureira y señaló que tiene un gran futuro, aunque expresó sus consejos para que mejore el joven arquero de los albos y pueda intimidar a los rivales.

"Es un arquerazo Maureira, pero hay cosas que el tiene que mejorar, tiene que sacar más la voz, hacerse sentir, chocar, en el aire tiene que pelear con uno, tirarlo, dejarlo en el suelo, porque es lo que hacen los arqueros, los arqueros son locos", explicó Vidal en una transmisión de sus redes sociales.

"Este huevón (sic) tiene el porte, es gigante, es buen arquero, le pega bien a la pelota, pero tiene que ser más malo, malo en el sentido que de miedo acercarse a él", señaló el "King".

Finalmente, Vidal afirmó que le ha dicho este tipo de consejos a Maureira en los partidos de Colo Colo.

"Tiene un tremendo futuro. Tiene reacción, es largo, grande, personalidad. Yo siempre le digo, habla, choca, pelea, putea, puteame a mí, yo no te voy a decir nada", aseveró.