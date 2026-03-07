Vidal valoró el alza de Colo Colo tras el Superclásico: Se portaron como hombres

Arturo Vidal, mediocampista de Colo Colo, expresó su completa satisfacción por la actuación del equipo en el triunfo por 1-0 sobre Audax Italiano, resultado que le permitió al cuadro popular trepar a lo más alto de la Liga de Primera.

En conversación con TNT Sports, el "King" valoró el resultado y sobre todo la capacidad de los albos para levantarse después de haber perdido ate Universidad de Chile en el estadio Monumental.

"El realmente esta semana se portaron como hombres, afrontaron las críticas y ahora mejoraron para jugar este partido súper duro, en pasto sintético, donde no estamos acostumbrados", partió señalando el experimentado volante.

Asimismo, el oriundo de San Joaquín dijo estar "feliz porque se ganó, por volver a dejar en cero nuestro arco y porque volvimos a la punta, que es lo más importante".

El ex seleccionado criollo valoró también que el plantel del Cacique tiene "mucha madurez. Un buen equipo, joven. Un equipo que tiene mucha hambre de lograr cosas importantes. Sabemos que la presión este año va a ser muy fuerte, pero estamos preparados. Estamos trabajando. Eso nos tiene contento. Gracias a Dios de nuevo se nos dio un triunfo".

Sobre esa misma línea, el ex futbolista del Barcelona y Bayern Múnich subrayó que "este año tenemos que levantar cabeza y ganar todo lo que juguemos. Tenemos un gran equipo. Estamos trabajando fuerte, muy concentrados y esperamos que las cosas se nos den".

Por último, Vidal se refirió al hecho de haber jugado como defensa central. "Me encanta entrar a la cancha, no importa la posición. Trato de cumplir, de hacer lo que me pide el entrenador. Hoy me tocó jugar atrás, ante jugué adelante. Pero estoy disfrutando mucho. Feliz con poder aportar mi granito de arena y de volver a tomar la punta", sentenció.