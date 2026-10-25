Vidal y posible extensión en Colo Colo: Cuando seamos campeones vamos a hablar

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, abordó su posible continuidad en el club para la próxima temporada después del empate 1-1 ante Palestino y aseguró que las conversaciones con la dirigencia comenzarán una vez que el equipo consiga el título de la Liga de Primera.

"Hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ni una conversación", afirmó el mediocampista, quien también descartó acercamientos con los dirigentes de Blanco y Negro: "Hasta que no seamos campeones no nos vamos a sentar a conversar".

Vidal expresó su molestia por las versiones que circulan sobre su futuro. "Ya me tienen loco. Inventan cada tontera, cualquiera puede decir algo y lo colocan por todos lados", manifestó, y explicó que postergar las negociaciones responde a una política del presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa. Consultado sobre si comparte esa decisión, evitó profundizar en su opinión.

Respecto de su intención de permanecer en el equipo durante 2027, el bicampeón de América insistió en que su principal preocupación es alcanzar la corona. "Ya lo dije, mi prioridad es ser campeón, después veremos qué pasa", señaló, en línea con sus declaraciones anteriores sobre su renovación.

En el plano deportivo, Vidal también lamentó el rendimiento del equipo en el empate frente a Palestino en Santa Laura. "El primer tiempo lo jugamos bien, el segundo muy mal", reconoció, y apuntó a la necesidad de recuperar el nivel para enfrentar este viernes a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.