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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Matías Fernández anotó el 1-0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador fue autor del primer gol "albo" en el torneo.

[VIDEO] Matías Fernández anotó el 1-0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga
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Colo Colo se puso en ventaja en su partido de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, válido por el Grupo A, gracias a un gol del jugador Matías Fernández, en el minuto 35.

Revisa el primer gol "albo" en el torneo:

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