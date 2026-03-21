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[VIDEO] Matías Fernández anotó el 1-0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador fue autor del primer gol "albo" en el torneo.
El jugador fue autor del primer gol "albo" en el torneo.
Colo Colo se puso en ventaja en su partido de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, válido por el Grupo A, gracias a un gol del jugador Matías Fernández, en el minuto 35.
Revisa el primer gol "albo" en el torneo: