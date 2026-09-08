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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Mirko Jozic ya está en Chile para ser homenajeado por Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Mirko Jozic ya está en Chile para ser homenajeado por Colo Colo
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Tras más de 20 años de ausencia, el técnico croata Mirko Jozic arribó a Chile para recibir una serie de homenajes de parte de Colo Colo, club donde el entrenador se transformó en leyenda luego de dirigir al equipo que alcanzó la Copa Libertadores en 1991,

La agenda contempla un reconocimiento en el Teatro Caupolicán, el renombramiento de la Casa Alba con su nombre y una distinción en el Estadio Monumental el fin de semana en el duelo ante Deportes Concepción.

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