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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Romero aprovechó penal que le cometieron a Correa y adelantó a Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero volvió a convertir desde los 12 pasos.

[VIDEO] Romero aprovechó penal que le cometieron a Correa y adelantó a Colo Colo
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El delantero Maximiliano Romero volvió a responder desde el punto penal y marcó el 1-0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido, luego de una infracción cometida sobre Javiet  Correa, resultado que deja momentáneamente al cuadro "albo" como líder en solitario de la Liga de Primera 2026.

Revisa el gol aquí:

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