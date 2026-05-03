[VIDEO] Romero aprovechó penal que le cometieron a Correa y adelantó a Colo Colo

El delantero Maximiliano Romero volvió a responder desde el punto penal y marcó el 1-0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido, luego de una infracción cometida sobre Javiet Correa, resultado que deja momentáneamente al cuadro "albo" como líder en solitario de la Liga de Primera 2026.

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