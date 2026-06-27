[VIDEOS] Raipán volvió a ser el héroe de Colo Colo: Le marcó un doblete a la U para pasar a la final sub 16

Apenas dos días después de su estreno como goleador en el profesionalismo ante O'Higgins por Copa Chile, el delantero Felipe Raipán volvió a vestirse de héroe en Colo Colo, ahora en la categoría Sub 16.

El joven atacante fue autor de un doblete esta mañana para sellar el triunfo por 2-0 sobre Universidad de Chile por las semifinales del torneo juvenil.

La apertura de la cuenta llegó en el primer tiempo cuando el oriundo de Pucón impactó con un cabezazo un centro desde el córner, mientras que en el complemento recibió un pase al espacio y picó sutilmente el balón ante la salida del arquero azul.

De esta manera, el conjunto albo se instaló en la definición del certamen juvenil y Raipán siguió sumando bonos con miras a tener más minutos en el primer equipo de la mano del técnico Fernando Ortiz.