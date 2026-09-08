Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Villagra y Sosa entrenaron con normalidad y asoman como opciones en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los dos defensores trabajaron junto al plantel durante la práctica matinal y podrían estar disponibles para el próximo compromiso del "Cacique".

Villagra y Sosa entrenaron con normalidad y asoman como opciones en Colo Colo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo recibió buenas noticias en su regreso a los entrenamientos, luego de que los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa trabajaron con normalidad junto al resto del plantel y quedaron como alternativas para el próximo partido.

Ambos futbolistas venían recuperándose de sus respectivas molestias físicas y este martes pudieron completar los trabajos del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Sus regresos cobran importancia debido a que Arturo Vidal será baja por acumulación de tarjetas amarillas.

En la defensa, una de las posibilidades que maneja el cuerpo técnico es mantener la línea de tres y utilizar a Iván Román, aunque resta definir la composición definitiva de la zaga ante la recuperación de Villagra y Sosa.

En el arco, en tanto, Vozinha aparece con opciones de mantener la titularidad después de actuar en el último compromiso de los "albos" ante Huachipato.

Quien todavía no está en condiciones de regresar es Fernando De Paul, por lo que Eduardo Villanueva continúa como otra de las alternativas para la portería.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada