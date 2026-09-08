Villagra y Sosa entrenaron con normalidad y asoman como opciones en Colo Colo

Colo Colo recibió buenas noticias en su regreso a los entrenamientos, luego de que los defensores Jonathan Villagra y Joaquín Sosa trabajaron con normalidad junto al resto del plantel y quedaron como alternativas para el próximo partido.

Ambos futbolistas venían recuperándose de sus respectivas molestias físicas y este martes pudieron completar los trabajos del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Sus regresos cobran importancia debido a que Arturo Vidal será baja por acumulación de tarjetas amarillas.

En la defensa, una de las posibilidades que maneja el cuerpo técnico es mantener la línea de tres y utilizar a Iván Román, aunque resta definir la composición definitiva de la zaga ante la recuperación de Villagra y Sosa.

En el arco, en tanto, Vozinha aparece con opciones de mantener la titularidad después de actuar en el último compromiso de los "albos" ante Huachipato.

Quien todavía no está en condiciones de regresar es Fernando De Paul, por lo que Eduardo Villanueva continúa como otra de las alternativas para la portería.