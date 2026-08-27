Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago7.9°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha apareció en redes sociales tras su debut: Un regreso especial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero africano se llenó de likes tras su estreno con Colo Colo.

Vozinha apareció en redes sociales tras su debut: Un regreso especial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El arquero de Colo Colo Vozinha apareció en redes sociales tras su estreno oficial con el cuadro albo y publicó un sets de fotos del triunfo que el elenco popular logró la noche de ayer miércoles por 3-0 ante Unión Española por Copa Chile.

"Un regreso especial, marcado por un debut con victoria", escribió el portero caboverdiano en su cuenta personal de Instagram.

La publicación rápidamente se llenó de likes, llegando en poco más de media hora a los 45 mil.

Mira acá la publicación

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada