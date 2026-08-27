Vozinha apareció en redes sociales tras su debut: Un regreso especial

El arquero de Colo Colo Vozinha apareció en redes sociales tras su estreno oficial con el cuadro albo y publicó un sets de fotos del triunfo que el elenco popular logró la noche de ayer miércoles por 3-0 ante Unión Española por Copa Chile.

"Un regreso especial, marcado por un debut con victoria", escribió el portero caboverdiano en su cuenta personal de Instagram.

La publicación rápidamente se llenó de likes, llegando en poco más de media hora a los 45 mil.

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