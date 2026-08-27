Tomás Barrios superó la qualy y avanzó al cuadro principal del US Open

El tenis chileno sumó este jueves a un nuevo representante en el cuadro principal del US Open, luego de que Tomás Barrios completara con éxito su recorrido por la fase clasificatoria en las canchas de Flushing Meadows.

El chillanejo superó en la tercera y última ronda de la qualy al español Daniel Rincón por 6-4 y 6-3, en un duelo que tuvo interrupción por efectos del clima, y aseguró su presencia en el último Grand Slam de la temporada.

Barrios cerró de esta manera una clasificación perfecta en Nueva York, ya que en su estreno había derrotado al boliviano Juan Carlos Prado Angelo por 6-2, 5-7 y 6-0.

En la segunda ronda volvió a celebrar con una contundente victoria por 6-3 y 6-1 sobre el argentino Genaro Olivieri.

Con su triunfo ante Rincón, el nacional acompañará a Alejandro Tabilo en el cuadro principal del torneo estadounidense.

Barrios deberá ahora esperar para conocer al rival que tendrá en la primera ronda del cuadro principal del US Open.