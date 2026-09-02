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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha defendió a Correa: Sabemos el respeto con que defiendes esta camiseta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de Colo Colo compartió un mensaje de respaldo al delantero y aseguró que todo el plantel está junto al atacante en medio de la controversia por su sanción.

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El arquero de Colo Colo Vozinha manifestó públicamente su respaldo a Javier Correa luego del castigo recibido por el delantero tras la denuncia presentada por Universidad de Chile, sumándose a las reacciones que ha generado el caso al interior del cuadro "albo".

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el guardameta compartió un mensaje dirigido directamente al atacante: "Todo el plantel de Colo Colo está contigo, Javier. Sabemos quién eres, tu compromiso y el respeto con que defiendes esta camiseta".

El mensaje fue más allá y anticipó que el plantel se mantendrá unido frente a la situación. "Juntos enfrentaremos cada adversidad, levantaremos la voz cuando sea necesario y lucharemos por lo que creemos justo", señaló la publicación.

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La historia cerró con otra frase de apoyo hacia Correa: "Porque en Colo Colo nadie camina solo", en una nueva muestra de respaldo desde el camarín al delantero en medio de la polémica por su sanción.

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