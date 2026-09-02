Presidente Kast descartó exigir a Milei derogar decreto sobre el Estrecho de Magallanes

El Presidente José Antonio Kast descartó este miércoles exigirle a su par argentino, Javier Milei, la firma de un decreto que derogue la normativa trasandina sobre control conjunto en el Estrecho de Magallanes, desestimando las presiones políticas en la antesala de su reunión bilateral en Santiago.

La postura del Mandatario fue fijada desde la fragata Prat en pleno Estrecho de Magallanes, donde presenció ejercicios de disuasión estratégica de la Armada -que incluyeron buques, helicópteros y maniobras de un submarino convencional- a tan solo horas del arribo del mandatario trasandino al país.

Pese a los requerimientos de diversos sectores políticos que pedían poner la anulación del decreto de Alberto Fernández como condición ineludible del diálogo, el jefe de Estado optó por priorizar el entendimiento bilateral, recalcando que la soberanía nacional no está en tela de juicio.

El Mandatario chileno descartó exigir a Javier Milei que firme la derogación del decreto sobre el Estrecho de Magallanes durante su visita a Chile. (FOTO: ATON)

"Lo que puedo reiterares que el Estrecho de Magallanes es chileno, y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya está señalado. Este tema está zanjado, más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández", afirmó el Mandatario.

De todas maneras, Kast afirmó que "no necesariamente uno tiene que decirle a un presidente, cuando viene a la nación, 'le exijo esto'".

"Tenemos una muy buena relación con el presidente Milei y queremos mantener las buenas relaciones de Chile con Argentina, pensando siempre en el bienestar de los chilenos", puntualizó.

Oposición exige condicionar la cumbre y la alerta de excomandantes de la Armada

La negativa de La Moneda a plantear una exigencia formal provocó críticas por parte del timonel del PPD, diputado Raúl Soto, quien afirmó que "no es posible" que el Mandatario "se reúna con el presidente Milei como una reunión entre amigos, sin resolver algo que para el interés de Chile y su soberanía es fundamental".

"Si el presidente Milei se niega a cumplir ese compromiso que ha hecho con nuestro país, el Presidente Kast debiese desahuciar esa reunión", aseveró el parlamentario.

Desde el PPD, el diputado Raúl Soto advirtió que la cumbre debiese desahuciarse si Buenos Aires no asume un compromiso explícito. (FOTO: ATON) Desde el PPD, el diputado Raúl Soto advirtió que la cumbre debiese desahuciarse si Buenos Aires no asume un compromiso explícito. (FOTO: ATON)

Desde la vereda oficialista, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, respaldó la prerrogativa del Ejecutivo y reiteró que "la política exterior le corresponde al Presidente de la República".

En opinión del legislador, "en nada ayuda que parlamentarios y que miembros de las Fuerzas Armadas estén opinando respecto de temas que se están negociando, que se están conversando y cuya definición corresponde al Presidente Kast".

El debate se agudizó tras una carta publicada en El Mercurio por seis excomandantes en jefe de la Armada, titulada "Relación con Argentina: un continuo que no acaba", en la que recordaron episodios críticos como el conflicto del Beagle y advirtieron sobre la dificultad de construir confianza mientras continúen vigentes normas argentinas contrarias a los tratados limítrofes.

Agenda paralela: bilateral en Palacio y tiempos separados en el Foro de Madrid

El encuentro entre ambos gobernantes estará marcado además por un reacomodo de protocolo. Para evitar coincidir al mismo tiempo en el salón del Foro de Madrid, se modificó la programación original.

Milei abrirá el seminario internacional a primera hora para luego trasladarse al Palacio de La Moneda a la cita bilateral con Kast.

Más tarde, será el Mandatario chileno quien se desplace al recinto de eventos para encabezar la clausura del foro durante la tarde.