Secreto bancario: Oposición dice que la derecha lo rechaza para proteger a evasores de impuestos

El diputado Jaime Araya (bancada PPD) abordó el debate por el proyecto que busca el levantamiento administrativo del secreto bancario y aseguró que la derecha se opone a su avance con la finalidad de "proteger a los que evaden y eluden impuestos".

Este miércoles se retomó, en la comisión mixta, la tramitación del proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Financiera, una herramienta que busca agilizar el levantamiento del secreto bancario para perseguir delitos complejos.

El proyecto se encuentra en dicha instancia luego de que el Senado rechazara lo aprobado previamente por la Cámara, que permitía a la Unidad de Análisis Financiero requerir información -sujeta a reserva bancaria- por operaciones sospechosas previamente reportadas, que estuvieran acotadas solo a empresas y a funcionarios públicos, o las que hayan sido reportadas por un banco.

Consultado respecto a las razones de los parlamentarios que se oponen a la iniciativa, la mayoría de derecha, el diputado Araya afirmó que "muchas veces (lo rechazan) para proteger a los que evaden y eluden impuestos. Están negando absolutamente la posibilidad de avanzar sustancialmente en la persecución del crimen transnacional vía levantamiento del secreto bancario".

"Si la gente recuerda a la exministra (de Seguridad, Trinidad) Steinert cuando era fiscal (en la Región de Tarapacá), instaba por el levantamiento del secreto bancario porque era fiscal del norte donde veía cómo crecen las bandas criminales y su patrimonio", argumentó el legislador.

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Johannes Kaiser (PNL) entregó sus argumentos para oponerse a la iniciativa: "No puede ser que cualquier persona se meta en la cuenta de usted, sepa dónde va a comprar, cuánta plata le pasa a sus hijos o si le pasa plata a la señora... y para qué hablar de 'la cariñosa'. Entonces, cortemos el escándalo".

Gobierno apunta al levantamiento judicial del secreto bancario

Desde el Gobierno, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, estuvo presente en la discusión y apuntó a "llegar a un acuerdo, siempre manteniendo nuestra posición, que la hemos dicho siempre, que es el levantamiento judicial por parte del secreto bancario".

"Tenemos el diagnóstico de que los problemas están en la parte administrativa. De hecho, en la parte judicial, las 64 veces que se ha solicitado el levantamiento, se ha otorgado un plazo bastante acotado", puntualizó la autoridad.

Al ser requerido por Cooperativa respecto a que uno de los problemas de la actual vía judicial es que la solicitud puede demorar meses, Vallerona respondió: "Eso es muy cierto, tiene que haber un fundamento, pero acuérdense que también los actos administrativos también tienen que estar fundamentados".

Debate marcado por críticas cruzadas entre Kast y Jara

El debate sobre el levantamiento bancario también ha estado marcado por la reforma constitucional en seguridad propuesta por el Gobierno, luego de que los senadores del Partido Republicano Arturo Squella y Cristián Vial admitieran que no apoyarían la iniciativa si es que hubiese sido presentada por la exministra Jeannette Jara (PC).

Fue el propio Presidente Kast quien abordó dichas declaraciones y señaló que "nunca hubieran estado en esa situación (de debatir esta reforma), porque la también excandidata presidencial de la centroizquierda "jamás habría presentado una situación como esta".

Lo anterior derivó en una tajante respuesta de Jara: "Presidente, deje de descartarse conmigo y haga su pega. O quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos? levante el secreto bancario será mejor", replicó en sus redes sociales.