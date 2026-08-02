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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha en su llegada a Chile: "Agradezco a los hinchas de Colo Colo por la paciencia"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta entregó sus primeras declaraciones tras arribar al país.

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En medio de un conmocionado recibimiento en el aeropuerto de Santiago, el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias o más conocido como Vozinha entregó sus primeras palabras tras mantener la incertidumbre de su llegada a Colo Colo.

"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", sostuvo el guardameta de 40 años en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Estas palabras resonaron mucho después de que el meta aplazara su arribo a Chile en dos oportunidades debido a inconvenientes con su visado de trabajo y trámites personales pendientes en Madrid.

Por lo pronto, ahora Vozinha descansa en un hotel del sector oriente de Santiago y este lunes se someterá a los exámenes médicos de rigor a las 07:00 horas en la Clínica Meds para luego firmar su contrato inicial de seis meses con Colo Colo.

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