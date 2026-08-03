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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha inició sus exámenes médicos con indumentaria de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero caboverdiano comenzó los chequeos previos a su incorporación al cuadro "albo".

Vozinha inició sus exámenes médicos con indumentaria de Colo Colo
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El arquero caboverdiano Vozinha inició este lunes sus exámenes médicos como parte del proceso para incorporarse a Colo Colo.

El guardameta llegó a la Clínica MEDS de La Dehesa, utilizando indumentaria oficial del conjunto "albo", en una nueva señal de su próxima llegada al plantel del "Cacique".

El experimentado futbolista comenzó sus chequeos con pruebas cardíacas y deberá completar las evaluaciones correspondientes antes de avanzar en su incorporación al club.

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