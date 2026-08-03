Juzgado revisa cautelares de exdiputado Joaquín Lavín León
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El Séptimo Juzgado de Garantía revisa este lunes las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León (UDI), quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo en el anexo Capitán Yaber.
Lavín está siendo investigado por su participación en una serie de delitos, entre los que se incluye fraude al fisco por cerca de 240 millones de pesos, relacionado a contrataciones en el municipio de Maipú cuando su esposa Cathy Barriga se desempeñaba como alcaldesa.
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