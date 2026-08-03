Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Juzgado revisa cautelares de exdiputado Joaquín Lavín León

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Séptimo Juzgado de Garantía revisa este lunes las medidas cautelares del exdiputado Joaquín Lavín León (UDI), quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo en el anexo Capitán Yaber.

Lavín está siendo investigado por su participación en una serie de delitos, entre los que se incluye fraude al fisco por cerca de 240 millones de pesos, relacionado a contrataciones en el municipio de Maipú cuando su esposa Cathy Barriga se desempeñaba como alcaldesa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados