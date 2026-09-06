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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha mantuvo invicto el arco de Colo Colo en su debut por la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El guardameta mundialista sumó su segundo partido en el empate frente a Huachipato en Concepción.

Vozinha mantuvo invicto el arco de Colo Colo en su debut por la Liga de Primera
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El portero caboverdiano Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, disputó su primer compromiso por la Liga de Primera defendiendo la camiseta de Colo Colo, en la igualdad 0-0 frente a Huachipato por la fecha 22 disputada en Concepción.

Con el resultado, el astro del Mundial 2026 completó su segundo cotejo consecutivo manteniendo su valla invicta después de estrenarse por Copa Chile ante Unión Española, instancia en que el "Cacique" triunfó por 3-0 el pasado 26 de agosto.

La única zozobra del golero ocurrió al cierre del primer tiempo, cuando erró al cortar un centro aéreo y Arturo Vidal debió despejar el esférico sobre la línea del arco "albo", pero la acción finalmente terminó invalidada por fuera de juego.

Si bien Vozinha fue convocado por primera vez para el Superclásico ante Universidad de Chile, el pasado 23 de agosto, lo cierto es que Fernando Ortiz no le dió la confianza hasta este encuentro después de tenerlo en banca también en el 5-1 propinado a Audax Italiano la jornada pasada. 

 

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