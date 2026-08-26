Vozinha tras su debut en Colo Colo: Es un honor vestir la camiseta del más grande del país

El arquero Vozinha debutó este miércoles en el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española en la Copa Chile y manifestó sus sensaciones tras el partido en el Estadio Nacional, manifestando su orgullo por jugar "en el más grande del país".

"Un gran honor vestir la camiseta de Colo Colo, el mejor equipo y el más grande del país, ahora hay que solo continuar trabajando", comentó en conversación con TNT Sports.

En la misma línea, el guardameta de Cabo Verde aseguró que quedó "muy feliz por mi primer juego y una sensación muy buena, y gratificante, después de un largo tiempo sin jugar. Pero contento por estar aquí, por ayudar al equipo y por la victoria".

Por último se refirió a su largo tiempo sin jugar: "El fútbol es así. Tuve un largo tiempo después del juego con Argentina y el Mundial. Tuve entre dos y tres semanas de vacaciones. Entonces precisaba de un poquito de tiempo para preparar, para estar bien y estoy satisfecho por todo", cerró.