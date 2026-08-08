Vozinha y sus primeros días en Colo Colo "Comienza un nuevo capítulo"

El portero caboverdiano Vozinha compartió en Instagram las imágenes de su bienvenida en Colo Colo y compartió sus expectativas sobre esta nueva etapa de su carrera.

El arquero sensación del Mundial 2026 agradeció la recepción del cuadro chileno: "Comienza un nuevo capítulo. Muy feliz y orgulloso de llevar esta camiseta y ser parte de esta gran familia".

También comentó su ilusión de vestir la camiseta del "Cacique": "Vengo con unas fuertes ganas de trabajar, luchar y honrar la historia de este club".

Se estima que el debut de Vozinha sea ante O'Higgins de Rancagua el domingo 16 de agosto en el Estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera.