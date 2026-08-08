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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha y sus primeros días en Colo Colo "Comienza un nuevo capítulo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El guardameta caboverdiano se expresó en redes sociales tras su bienvenida en el Monumental.

Vozinha y sus primeros días en Colo Colo
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El portero caboverdiano Vozinha compartió en Instagram las imágenes de su bienvenida en Colo Colo y compartió sus  expectativas sobre esta nueva etapa de su carrera.

El arquero sensación del Mundial 2026 agradeció la recepción del cuadro chileno: "Comienza un nuevo capítulo. Muy feliz y orgulloso de llevar esta camiseta y ser parte de esta gran familia".

También comentó su ilusión de vestir la camiseta del "Cacique": "Vengo con unas fuertes ganas de trabajar, luchar y honrar la historia de este club".

Se estima que el debut de Vozinha sea ante O'Higgins de Rancagua el domingo 16 de agosto en el Estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera.

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