Subsecretario Silva busca limitar la circulación de dinero en efectivo en las cárceles

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada el martes por el Presidente Kast y afirmó que desde la cartera están revisando el reglamento penitenciario "para hacer adecuaciones", como limitar la circulación de dinero en efectivo en las cárceles.

En una entrevista con La Tercera, la autoridad fue consultada sobre si corresponde elevar a rango constitucional el tema de las cárceles, a lo que respondió afirmativamente: "Conviene que sea la misma Constitución la que prevea un marco habilitante para que el legislador pueda restringir más severamente la libertad ambulatoria, particularmente pensando en aquellos sujetos que representan una amenaza grave al Estado de Derecho", dijo.

Sobre el robustecimiento de los regímenes penitenciarios, Silva mencionó como cambios concretos el trabajo "desde el punto de vista de tecnología y del perfil criminógeno de las personas que están ahí dentro, la infraestructura carcelaria y el rol de Gendarmería".

Sin embargo, "hay un montón de cosas que se pueden ajustar, como por ejemplo la circulación de dinero en efectivo. En las cárceles, existe el derecho de los internos a tener cierta platita, pero en la práctica el efectivo es fungible y, por lo tanto, la plata que yo te pasé a ti para que te compraras un pollo puede utilizarse en algo muy distinto y ya nadie va a saber de quién es ese billete", afirmó.

"Hoy hay tecnología de sobra como para comprar, por ejemplo, con el iris del ojo, con la huella del dedo o con tu rostro. Queremos avanzar en restringir la circulación de efectivo en las cárceles, no frenar la posibilidad de que los internos puedan adquirir cosas", explicó el exconsejero constituyente.

Además del dinero en efectivo, "otras cosas son las visitas íntimas, las encomiendas y el patio (para los reos). Todas esas son variables que se pueden ajustar de acuerdo a su perfil criminógeno y a su conducta dentro del penal", planteó.

Cabe destacar que, en materia penitenciaria, la ACOT propone una modificación constitucional que incorpore regímenes diferenciados para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, además de crear una nómina de organizaciones vinculadas a estos ilícitos, tipificar el delito de pertenencia a dichas células y aumentar las penas.

Gendarmería, todavía en control de Justicia

Respecto a Gendarmería, Silva afirmó que todavía está bajo control de Justicia pese a la reforma constitucional que trasladó su dependencia al Ministerio de Seguridad Pública.

"Me consta que en Seguridad ya hay un borrador de la Ley Orgánica (de Gendarmería), que obviamente podrá iterar varias veces, y nosotros tenemos el compromiso de entregar esta semana un primer borrador del Servicio de Reinserción" para avanzar en la implementación de la reforma, detalló.