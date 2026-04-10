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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Wiemberg y Correa anotaron para la victoria de Colo Colo en su amistoso con Colchagua

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero argentino se reencontró con las redes en medio de su recuperación.

Wiemberg y Correa anotaron para la victoria de Colo Colo en su amistoso con Colchagua
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Luego de ver reprogramado su partido por la novena fecha en la Liga de Primera, en Colo Colo no perdieron el tiempo y aprovecharon este viernes para animar un amistoso a puertas cerradas con Colchagua, club al que venció por 3-1.

Con equipos combinados entre juveniles y jugadores del plantel profesional, el técnico Fernando Ortiz consiguió llevarse victorias en dos enfrentamientos de 30 minutos en el Monumental.

En el primero de los partidos, el "Cacique" se impuso al elenco de la Segunda División Profesional por 2-1 gracias a un doblete del lateral Erick Wiemberg.

Posteriormente, un Javier Correa que viene volviendo de una lesión se reencontró con las alegrías y permitió el 1-0 en el segundo cotejo frente a Colchagua.

Hasta entonces, Colo Colo no verá acción en la Liga de Primera cuando se mida ante Palestino por la décima fecha, siendo este un enfrentamiento pactado para el 19 de abril en Macul a las 18:30 horas.

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