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Así quedaron las llaves de semifinales en la Conference League
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Autor: Redacción Cooperativa
El torneo continúa con su fase de los cuatro mejores.
El torneo continúa con su fase de los cuatro mejores.
Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra AEK Atenas pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará a Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Conference League.
El encuentro de ida será en Madrid y el de vuelta en Francia.
Mientras que Crystal Palace jugará contra Shakthar Donetsk.
El equipo inglés recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante.
Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta.
La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.