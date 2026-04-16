Así quedaron las llaves de semifinales en la Conference League

Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra AEK Atenas pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará a Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Conference League.

El encuentro de ida será en Madrid y el de vuelta en Francia.

Mientras que Crystal Palace jugará contra Shakthar Donetsk.

El equipo inglés recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante.

Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta.

La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig.