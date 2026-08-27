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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conference League

Con Osorio como figura: Midtjylland clasificó a la fase de liga de la Conference League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno anotó un golazo a Rijeka en Croacia.

Con Osorio como figura: Midtjylland clasificó a la fase de liga de la Conference League
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Midtjylland, con el chileno Darío Osorio como figura, goleó por 1-4 a Rijeka en Croacia y con un 6-1 global clasisficó a la fase de liga de la UEFA Conference League.

El conjunto croata, que perdió 0-2 la ida en Dinamarca, comenzó ganando con un tempranero gol de Daniel Adu (4'), pero los daneses impusieron su jerarquía para dar vuelta el marcador.

Stanley Iheanacho lo igualó en el minuto 18', y fue Osorio, en el segundo tiempo, quien se encargó de desnivelar el marcador, con un espectacular golazo dentro del área (51').

Osorio jugó hasta el minuto 57, siendo reemplazado justo después del tercer gol de su equipo, anotado por Magnus Jensen.

Finalmente Cho Gue-Sung se encargó de sellar la clasificación de Midtjylland a la siguiente fase del torneo continental.

Midtjylland conocerá su destino en la fase de liga este viernes, en el sorteo que se realizará en la sede de la UEFA, a las 08:00 horas (12:00 GMT).

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