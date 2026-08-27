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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Se postergó formalización de sospechoso de atropellar y matar a cineasta Paz Ramírez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía, que lo acusa por cuasidelito de homicidio, pidió ampliar su detención para recibir el informe de la SIAT de Carabineros sobre lo ocurrido.

Se postergó formalización de sospechoso de atropellar y matar a cineasta Paz Ramírez
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Las actrices María José y Ángela Prieto, hermanas de la víctima, asistieron a la audiencia.

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La formalización del sospechoso de atropellar y matar a la cineasta Paz Ramírez se postergó para este viernes, luego de que la Justicia aceptara la petición de la Fiscalía de ampliar su control de detención.

El acusado, de 53 años y de nacionalidad chilena, es acusado de arrollar a la mujer el domingo en Providencia, y fue detenido el miércoles por la tarde en su departamento ubicado en Santiago. Posteriormente, iba a ser formalizado esta jornada por cuasidelito de homicidio, diligencia a la que acudieron las hermanas de la víctima, las actrices María José y Ángela Prieto.

Sin embargo, la fiscal jefa de la Fiscalía Local de Ñuñoa-Providencia, Rossana Folli, informó que solicitó la ampliación de la detención del acusado "en atención a un antecedente que tenemos que recabar para la audiencia (de formalización), que se fijó el día de mañana (viernes) en horas de la mañana".

Dicho antecedente, correspondiente a un informe de la SIAT de Carabineros, "es fundamental a efectos de poder determinar los delitos que serán imputados a la persona responsable de esto", indicó.

La persecutora precisó además que el detenido ya ha declarado ante el personal del OS-9 de la institución policial y que, por el momento, el Ministerio Público no lo ha sometido a un narcotest, aunque, "sin perjuicio de aquello, evidentemente hay diligencias que se pueden instruir a fin de poder determinar las circunstancias que rodean su participación".

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