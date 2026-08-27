Chile expresó su solidaridad a Nepal y China por el devastador aluvión que deja casi 400 muertos

El Gobierno de Chile expresó este jueves su solidaridad a Nepal y a China por el devastador aluvión que provocó víctimas y daños en el distrito de Rasuwa, al norte del país, en la frontera con la región autónoma del Tibet (suroeste de China).

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Nepal y de la República Popular China por las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza entre ambos países, que han provocado un elevado número de víctimas fatales, personas desaparecidas, heridos e importantes daños materiales", indicó Cancillería en un comunicado.

Asimismo, envió "sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y expresa sus deseos de que las labores de búsqueda y rescate permitan localizar prontamente a las personas desaparecidas, así como de una pronta recuperación de quienes resultaron heridos".

Por último, informó que se encuentra monitoreando la situación de chilenos en la zona, a través de su Embajada en India.

Casi 400 muertos: Tres son en China y 389 en Nepal

China ha reportado por el momento tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

Las autoridades de Nepal, en tanto, elevaron a 389 las personas fallecidas y alrededor de 1.400 "sin contacto" o desaparecidas, tras la más reciente actualización de su balance en el que contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes de visita en el país y 85 miembros de los cuerpos de seguridad, aduanas y decenas de residentes locales.

La causa de la inmensa riada ha sido atribuida al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que desencadenó una señal sísmica de magnitud 5,2 por el fuerte impacto del desprendimiento, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Ministerio chino de Recursos Naturales.

La masa glacial se habría precipitado más de mil metros de desnivel sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del Bhote Koshi, que arrastró rocas y otros materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo.