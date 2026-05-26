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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conference League

¿Cuándo y dónde ver la final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano en la Conference League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos elencos buscarán su primer título europeo este miércoles en Alemania.

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Crystal Palace y Rayo Vallecano protagonizarán este miércoles una histórica final en la Conference League, en donde ambos elencos buscarán conquistar su primer título europeo.

El partido se disputará a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Red Bull Arena en Leipzig, Alemania, y será transmitido en TV cable por la señal de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney+Premium.

Para Crystal Palace y Rayo Vallecano será la primera final en una competición de clubes en la UEFA, en lo que es, para ambos clubes, su segunda campaña continental.

Los ingleses habían jugado la Copa Intertoto en 1998; y Rayo disputó la antigua Copa UEFA entre 2000 y 2001, por lo que este miércoles, será una noche para la historia.

La final será arbitrada por el italiano Maurizio Mariani.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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