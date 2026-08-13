Darío Osorio aportó una asistencia en clasificación de Midtjylland en la Conference League

El atacante chileno Darío Osorio entró desde la banca para ser parte del triunfo por 3-1 de Midtjylland ante Bohemians en el duelo de vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la Conference League.

El seleccionado nacional ingresó a los 41 minutos cuando su equipo ya ganaba por 1-0 gracias a la anotación de penal de Franculino (26').

En el segundo tiempo, el elenco danés aumentó gracias a Sofus Johannesen (47').

El cuadro irlandés, que necesitaba de un milagro tras haber perdido por 0-2 en la ida, descontó con anotación de Zane Myers.

Cuando el partido se acercaba a su final, Osorio apareció para asistir a Stanley Iheanacho, quien puso cifras definitivas.

Ahora el cuadro del chileno buscará la fase grupal ante el Rijeka croata en duelos a disputarse el 20 y el 27 de agosto.