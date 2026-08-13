"Muy al estilo Bukele": Oposición criticó "show" de la Operación Cancerbero

Como "inadecuada, un show mediático" y "muy al estilo Bukele" catalogó la oposición a la Operación Cancerbero, efectuada esta mañana por Gendarmería y que consistió en el traslado de reos de alta peligrosidad hacia la moderna cárcel "La Laguna", ubicada en la comuna de Talca (Región del Maule).

El operativo fue transmitido en vivo por los canales oficiales de Gobierno, donde se apreciaron imágenes como reclusos enfilados o sentados en el suelo, además de cinematográficos planos por tierra y aire de los vehículos policiales transitando por la carretera.

Además, destacan clips publicados por la misma cuenta gubernamental en X y editados con las canciones "Enter Sandman" de Metallica y "Bulls on Parade" de Rage Against The Machine; productos audiovisuales que se asimilan a las publicaciones de la Casa Blanca bajo la Administración Trump.

En este contexto, en conversación con Radio Universo, el exministro de Seguridad Pública Luis Cordero mencionó que el operativo "no es normal" y que "forma parte, probablemente, de una estrategia de comunicación del Gobierno -no cabe ninguna duda- muy en el estilo Bukele".

En la misma línea, la exministra del Interior Carolina Tohá señaló a Radio Infinita que el procedimiento "es espectáculo", aunque, "en general, mostrar las acciones de seguridad tiene una lógica del punto de vista del temor. En cambio, polarizar no la tiene".

"De los mismos creadores de 'Chile está quebrado'"

El diputado PS Raúl Leiva fustigó: "De los mismos creadores de 'Chile está quebrado, la encuesta Casen está mal hecha, Codelco es una empresa sin control', y de la hipérbole 'vamos a expulsar a los 300 mil inmigrantes irregulares en nuestro país', bueno, hoy día aparece 'Operación Cancerbero'".

"Que se transmita por las redes de la Presidencia de la República degrada (a los presos), en mi opinión, llevándolos a un plano absolutamente inadecuado", criticó.

En una línea similar, el diputado DC Patricio Pinilla expresó que "está bien el traslado, pero lo que no parece es que se haga de esto un show mediático para hacer creer a la gente que efectivamente las cosas han cambiado".

La senadora FA Beatriz Sánchez agregó que "traslados de esta naturaleza se han hecho siempre, (pero) en horarios resguardados, porque son complejos y también pueden ser peligrosos. Lo que vemos hoy es una puesta en escena al estilo Bukele".

La experiencia de Italia y El Salvador

Desde la otra vereda, el diputado republicano Cristián Vial defendió que el operativo constituye "un cumplimiento de campaña y una señal política importante para dar cuenta de esto a la ciudadanía y también a todos los que se portan mal, a los criminales, a los delincuentes".

"Nosotros tenemos un modelo propio (de encarcelamiento), pero sacamos y recogemos experiencia. Por ejemplo, el modelo italiano lo hemos acogido; lo mismo respecto a El Salvador", indicó Vial.

"La rigidez que se aplica (allí) a los internos, muy parecido al que se está implementando en Chile, también es importante, porque el mensaje más potente es inhibir a la criminalidad", sostuvo.