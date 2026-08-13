Delincuentes que balearon a carabinero en Antofagasta están identificados, pero prófugos

El Gobierno presentó una querella por el ataque que dejó herido a un funcionario policial durante la tarde de este miércoles en la población Matta de Antofagasta.

La delegada presidencial regional Katherine López planteó que "habíamos tenido contacto con su familia del sur para entregar la contención correspondiente, ya se está interponiendo la querella que se dijo el día de ayer por parte de nuestro gobierno".

Los autores fueron identificados como Mauricio Rojas y Ricardo Rodríguez, ambos con órdenes de detención pendientes y considerados altamente peligrosos.

El sargento primero ha presentado una favorable evolución y está fuera de riesgo vital, según confirmó el director del Hospital Regional de Antofagasta, Pedro Usedo.

"Afortunadamente el paciente se encuentra fuera de riesgo vital, está en muy buenas condiciones, consciente, lúcido, tuvimos la oportunidad de conversar con él", detalló.

El prefecto coronel Eric Muñoz confirmó que "el equipo multidisciplinario dispuesto para esta investigación, dirigida por Fiscalía ECOH y el Ministerio Público ya ha logrado esclarecer el hecho y además tenemos la identidad de los dos autores, delincuentes que están en este momento siendo buscados por parte de Carabineros en la región".

"Son dos delincuentes que mantienen órdenes de detención pendientes. Esperamos contar con el apoyo de la comunidad para poder ubicar a estas personas", añadió.

Pasadas las 14:00 horas, el funcionario policial fue trasladado a la Región Metropolitana para seguir con su recuperación.