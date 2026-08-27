[VIDEO] Niklas Castro fue héroe de SK Brann con gol y asistencia en Conference League

El chileno Niklas Castro fue héroe de SK Brann de Noruega este jueves y lideró la clasificación a la fase de liga de la Conference League, al anotar un gol y dar una asistencia en el triunfo por 3-2 sobre PAOK Salónica de Grecia, y ganar por 4-3 la llave global.

Sobre el final del primer tiempo, Castro envió un centro perfecto desde el tiro de esquina que Noah Holm conectó con un certero cabezazo (45+3'), abriendo la cuenta para el cuadro nórdico.

Kristall Ingason (56') aumentó la distancia en favor de los noruegos, pero entonces se hicieron presente Cherif Ndiaye (63') y Christos Zafeiris (68') para igualar transitoriamente la llave, lo que estaba obligando a definir todo en tiempo extra y eventualmente en penales.

Sin embargo, en el tramo final, Castro apareció para marcar de penal (86') y darle al conjunto escandinavo el boleto a la siguiente instancia del certamen.

SK Brann conocerá este viernes su suerte en la competición, en el sorteo que se realizará a las 08:00 horas (12:00 GMT) en la sede de la UEFA en Suiza.