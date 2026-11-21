El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que el polémico retiro de los permisos constitucionales de sus pares Ximena Órdenes (PPD-independientes) y Fidel Espinoza (PS) fue idea de la también parlamentaria y timonel de su partido, Paulina Vodanovic.

La controversia fue informada el martes en la Sala del Senado. Posteriormente, Órdenes y Espinoza -que se encontraban acompañando al Presidente Kast en su gira por Asia- denunciaron que sus permisos fueron retirados sin su conocimiento, lo que suscitó alarmas en el hemiciclo al implicar la modificación del quórum en medio de la discusión del proyecto del Presupuesto 2027.

Mientras que Órdenes recriminó el retiro de su permiso a través de una carta leída en una sesión por el senador PPD Pedro Araya -declaraciones que motivaron a la Fiscalía abrir una investigación al día siguiente, miércoles, por eventual falsificación de firmas-, Espinoza acusó un "error garrafal" de Castro y Vodanovic, pero que corresponde a una "desprolijidad administrativa", no a un delito.

En este contexto, en una entrevista a El Mercurio, Castro -que tramitó el controversial retiro de permisos- reveló que la timonel socialista fue la ideóloga de la estratagema.

"La idea del retiro de los permisos que habían pedido los senadores me la planteó la senadora Paulina Vodanovic (PS), que había hablado con el coordinador administrativo para plantearle lo mismo previamente, (antes de) que yo supiera", dijo el parlamentario el medio citado.

"Procedí a decirle que tramitara el coordinador, sabiendo que las reglas incluyen que tiene que haber un contacto directo de él por cualquier vía para poder tener el consentimiento de los senadores que estaban fuera de Chile", relató.

Un día antes, Vodanovic blindó a Castro en X

Las declaraciones de Castro adquieren relevancia dado que 24 horas antes, mientras era recriminado políticamente por tramitar la revocación de los documentos, Vodanovic lo defendió.

A través de su cuenta de X, la timonel y senadora socialista posteó: "Siempre tomar decisiones puede ser criticado, pero de ahí a atribuir al senador Castro participación en un delito es una bajeza".

"La utilización política que ha hecho la derecha es inaceptable. Ingrata situación para quien es un jefe de comité (del Socialismo Democrático) que conduce política y administrativamente con harto esfuerzo y mucha dedicación. Tomó una decisión en un momento álgido del debate, pero no por ello pueden atribuirle una intencionalidad que no corresponde", sostuvo.

Castro enfatizó que la restitución fue rápida y "no quiere imaginar" vendetta política de Araya

En la entrevista en El Mercurio, Castro enfatizó que la noche del martes -mismo día que estalló el escándalo- pudo comunicarse con Órdenes para informarle que había "retirado la suspensión del permiso; o sea, volvía todo al estado anterior", y que le pidió "las excusas del caso, porque este fue un error administrativo del que yo no tengo que ver directamente con las firmas, porque son digitales".

"El episodio fue el martes y, al otro día -dado que esto ya se había dado vuelta atrás- se habían restituido (los permisos), pues no fueron más de cuatro horas el tiempo de su verdadera suspensión", dijo el senador socialista.

También afirmó que, cuando "el senador Espinoza supo de esto y tuvo molestia, se le explicó. De hecho, Paulina Vodanovic habló con él; se le explicó el contexto del agobio, el momento político que se vivía y entendió que esto había sido simplemente una mera desprolijidad".

Por último, expresó desconocer las intenciones del senador Pedro Araya al haber leído ceremoniosamente la carta de Órdenes, aunque consideró que sus actos "magnificaron" la situación: "Me imagino que está herido después que él salió de la comisión de Constitución por decisión del comité, pero no quisiera imaginarme que esto fuera una especie de vuelta de mano".

En otra entrevista concedida a La Tercera, Castro calificó de "lamentable" que la Fiscalía haya abierto una investigación al respecto: "Cuando entra la Justicia a un problema de las definiciones o acuerdos políticos, dentro además de una misma bancada, se está judicializando lo que está en el ámbito meramente de la convivencia interna de los partidos, no siendo eso una línea que establezca delitos o ilegalidades".

"Aquí se producen acusaciones que yo las veo absolutamente irresponsables y al voleo. Por lo tanto, no tengo temor; al revés, tengo todo lo que sea pertinente en ayudar a que se investiguen los hechos, que van a estar muy lejos de alguna situación constitutiva de delito", sostuvo.