Camilo Moya y revancha ante la UC: con la misma intensidad, podemos llevar un resultado a favor

Universidad Católica no pudo sacar ventaja y selló un empate a 1 en su visita a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán", por la ida de los octavos de final de Copa Chile. Una de las buenas figuras del cuadro "cementero" fue el volante Camilo Moya, quien quedó con buenas sensaciones tras la igualdad ante los cruzados.

"Sentimos que fue un resultado injusto. Pero contentos por lo que demostramos. Se vio una muy buena mejora, nos vimos muy intensos. Eso buscamos para lo que queda en la Copa Chile y en el resto del campeonato", reconoció el mediocampista.

"John (Armijo, nuevo DT del conjunto calerano) quiere agregarle un poco más de cosas a lo que se venía haciendo el semestre pasado con el cuerpo técnico interior. Nos vemos más intensos y tratamos de hacer mucho mejor la presión post pérdida, que nos está dando frutos. Le ganamos a Limache y empatamos, nos quedamos con la sensación de que pudimos llevarnos un buen resultado", añadió.

Incluso, avisó que pueden dar la sorpresa y eliminar a la UC en la revancha en el Claro Arena: "Si mostramos la misma intensidad, nos podemos llevar un resultado a favor. Muy contento por el equipo y lo que demostró. De acá para adelante".

La revancha se jugará este sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Claro Arena, donde el ganador de la serie se medirá ante el vencedor del cruce entre Coquimbo Unido y Cobreloa.