Colo Colo quiere encaminar su clasificación en Copa Chile en la visita a Unión Española
El cuadro popular llega con dos triunfos ante un rival que necesita sumar para no ceder terreno.
El cuadro popular llega con dos triunfos ante un rival que necesita sumar para no ceder terreno.
Intentando acercarse aún más a la ronda de octavos de final, Colo Colo pisará el Estadio Santa Laura este lunes y se medirá a Unión Española a partir de las 19:30 horas (23:30 GMT), dando vida a la cuarta jornada del Grupo E en la Copa Chile.
El conjunto popular arriba en un momento pletórico después de alejarse de sus perseguidores en la cima de la Liga de Primera y sumar triunfos sobre Recoleta y O'Higgins en el presente certamen, pudiendo mirar de reojo una anticipada clasificación.
La formación que pretende usar Fernando Ortiz para este duelo irá con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid, Erick Wiemberg; Leandro Hernández y Maxi Romero.
Por su parte, el cuadro de Independencia atraviesa una realidad distinta tras caer a la Primera B, donde se ubica en la medianía de la tabla. No obstante, en la Copa Chile marchan en la segunda posición con 4 unidades tras rescatar un punto ante el "Capo de Provincia" y vencer a Recoleta.
Pese a esto, el historial reciente favorece a un "Cacique" que se adjudicó los tres enfrentamientos previos entre 2024 y 2025, incluyendo una contundente goleada por 4-1 en su última visita oficial.
Con el arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl