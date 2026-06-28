Colo Colo quiere encaminar su clasificación en Copa Chile en la visita a Unión Española

Intentando acercarse aún más a la ronda de octavos de final, Colo Colo pisará el Estadio Santa Laura este lunes y se medirá a Unión Española a partir de las 19:30 horas (23:30 GMT), dando vida a la cuarta jornada del Grupo E en la Copa Chile.

El conjunto popular arriba en un momento pletórico después de alejarse de sus perseguidores en la cima de la Liga de Primera y sumar triunfos sobre Recoleta y O'Higgins en el presente certamen, pudiendo mirar de reojo una anticipada clasificación.

La formación que pretende usar Fernando Ortiz para este duelo irá con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid, Erick Wiemberg; Leandro Hernández y Maxi Romero.

Por su parte, el cuadro de Independencia atraviesa una realidad distinta tras caer a la Primera B, donde se ubica en la medianía de la tabla. No obstante, en la Copa Chile marchan en la segunda posición con 4 unidades tras rescatar un punto ante el "Capo de Provincia" y vencer a Recoleta.

Pese a esto, el historial reciente favorece a un "Cacique" que se adjudicó los tres enfrentamientos previos entre 2024 y 2025, incluyendo una contundente goleada por 4-1 en su última visita oficial.

Con el arbitraje de Diego Flores, todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl