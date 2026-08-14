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Tópicos: Mundo | Colombia

Colombia: Presidente De la Espriella describió como "apocalíptica" la situación tras terremoto

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario recorrió las zonas más afectadas en Risaralda y lamentó la magnitud de la tragedia.

"Recorrer el centro de Pereira le arruga a uno el corazón", afirmó el jefe de Estado colombiano.

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 EFE

El Gobierno Nacional presentará la próxima semana un plan de emergencia económica para la reconstrucción.

 
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró este viernes tras recorrer la ciudad de Pereira (centro-oeste), una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes, que la situación en la capital de Risaralda es "apocalíptica".

"Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad y digamos que nunca la hemos tenido fácil. Y créanme que esta situación no nos va a quedar grande", afirmó.

El presidente colombiano, que se reunió además con autoridades locales, indicó que en Pereira se han registrado 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias.

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"Recorrer el centro de Pereira le arruga a uno el corazón", afirmó el mandatario colombiano. (FOTO: EFE)

Estas cifras de damnificados contrastan con las ofrecidas horas antes por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las que se ubicaba en 102.262 el número de afectados de 45.523 familias en todo el país.

De la Espriella recordó además que Pereira suma 260 desaparecidos. "Nuestras oraciones y toda nuestra voluntad están con esas personas desaparecidas", expresó.

El mandatario señaló asimismo que a la capital de Risaralda han llegado 90 toneladas de ayuda humanitaria "a través de la oficina de la primera dama", Ana Lucía Pineda.

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Más de 90 toneladas de ayuda humanitaria han llegado a la zona bajo la gestión de Ana Lucía Pineda. (FOTO: EFE)

"Vamos a seguir trabajando. Miren, esta circunstancia de Pereira y del departamento requiere una actuación especial. Por eso, todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana", detalló el presidente.

Las cifras de la tragedia

De la Espriella declaró este miércoles la emergencia económica, un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.

Según las últimas cifras de las autoridades colombianas, el terremoto ha dejado un total de 285 muertos, 379 desaparecidos, 3.975 heridos y 12.828 viviendas destruidas.

El sismo, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más olvidados del país.

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