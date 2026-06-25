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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Colo Colo quiere tomar el liderato del Grupo E de la Copa Chile a costa de O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo recibe a los rancagüinos en el Monumental.

Colo Colo quiere tomar el liderato del Grupo E de la Copa Chile a costa de O'Higgins
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Colo Colo buscará tomar el liderato del Grupo E de la Copa Chile este jueves, cuando enfrente a O'Higgins desde las 19:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental, en un duelo pendiente de la primera fecha.

Los albos debutaron el fin de semana con un categórico 0-3 sobre Recoleta en Santa Laura y esperan mantener el nivel en casa, para asaltar la cima de la tabla, que pertenece a Unión Española con solo cuatro puntos.

Para el duelo, el técnico Fernando Ortiz realizará cambios respecto a la formación que jugó con Recoleta, volviendo a la titularidad Leandro Hernández y Diego Ulloa.

La oncena será con La oncena será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

O'Higgins, por su lado, igualó 1-1 con Unión Española en su estreno y necesita dar el golpe en el Monumental para meter presión en la lucha por clasificar a la siguiente ronda.

La posible oncena que usará Lucas Bovaglio será con Jorge Peña; Cristián Morales, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Leandro Díaz; Juan Leiva, Gabriel Pinto, Martín Maturana; Joaquín Tapia, Thiago Vecino y Rodrigo Godoy.

El duelo, que no tendrá VAR, será arbitrado por José Cabero.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

 

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