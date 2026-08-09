Encuestas destacan popularidad de la ACOT anunciada por Kast

Días después de que el Presidente José Antonio Kast la anunciara en cadena nacional, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno ya goza de una notable popularidad, de acuerdo con encuestas publicadas este fin de semana.

Según el último sondeo Plaza Pública Cadem, el respaldo ciudadano a las principales medidas de seguridad anticipadas por el Mandatario supera ampliamente el 80%: la que concentra mayor apoyo (88%) es el aumento de las penas para quienes recluten a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de cometer delitos.

Asimismo, el 84% de los encuestados aprobó el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, mientras que el 82% está a favor de considerar la pertenencia a una organización criminal como un delito sujeto a penas agravadas.

Por otro lado, el 79% respaldó establecer expresamente en la Constitución que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.

Nuevo estado de excepción no convence

Sin embargo, la muestra se dividió frente a la idea de crear un nuevo estado de excepción constitucional, ya que un 49% apoya la propuesta y un 44% se declara en desacuerdo.

De todos modos, ciertas facultades específicas asociadas con esta medida fueron más valoradas: un 76% respalda que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros en operaciones contra el crimen organizado, y un 70% está a favor de que se intercepten las telecomunicaciones en las zonas intervenidas.

En contraste, un 49% está de acuerdo con limitar temporalmente el tránsito en los barrios donde se declare el estado de excepción, y solo un 41% apoya restringir la libertad de reunión en tales sectores.

Leve alza de la aprobación de Kast

Por otro lado, la encuesta Criteria arrojó que la aprobación del Presidente Kast escaló un punto respecto de la semana anterior tras el anuncio de la ACOT, fijándose en un 35%, mientras que la desaprobación bajó tres puntos, quedando en 52%.

En cuanto al manejo de la situación de emergencia planteada por el Gobierno, un 42% considera que el camino que está siguiendo es incorrecto (-7 puntos), un 35% lo ve correcto y solo un 23% no lo tiene claro.

Cadem también midió la popularidad del Mandatario, indicando que su aprobación subió dos puntos respecto de la medición anterior, llegando al 40% en la primera semana de agosto, mientras que un 56% desaprueba su gestión.