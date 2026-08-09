Resumen: El líder Colo Colo cumplió y mantuvo su distancia con Universidad de Chile

Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 18 de la Liga de Primera, en donde el líder Colo Colo cumplió y mantuvo su distancia ante sus principales perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El cuadro albo, que remeció el mercado con el fichaje de Vozinha, visitó al colista Unión La Calera y sufrió para poder remontar y ganar por 1-2 en el Estadio "Nicolás Chahuán", con goles de Maxi Romero y Leandro Hernández.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz quedó con 45 puntos, con una increíble racha de nueve triunfos consecutivos en la Liga de Primera.

En el segundo lugar marcha la U. Los azules ganaron por 2-1 a Palestino en el Estadio Nacional para sumar 33 puntos, manteniendo la distancia de 12 unidades con los albos; los árabes, en tanto, se estancaron en el cuarto puesto, con 27 positivos.

El podio de la tabla le pertenece a Universidad Católica, con 30 puntos, tras volver a los festejos, gracias al 2-0 sobre Cobresal, que está penúltimo con 17 unidades.

El partido en el Claro Arena tuvo un final espectacular, ya que Fernando Zampedri, goleador del torneo, deslumbró con golazo desde larga distancia, una conquista que está entre las mejores anotaciones del año en el torneo.

El triunfo, además, servirá de impulso para los Cruzados, ya que enfrentarán este martes a Estudiantes de La Plata en Argentina, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.

El otro representante chileno en la Copa, Coquimbo Unido, también tuvo un "festejo", ya que rescató un empate 1-1, con sabor triunfo, en el clásico frente a Deportes La Serena.

Los piratas jugarán en la Libertadores un día después que los cruzados, también en Argentina, ante Platense.

En otros resultados, Everton cortó una mala racha y agudizó la crisis de Huachipato, con un categórico 1-4 en Talcahuano.

En el "Ester Roa", Deportes Concepción ganó el derbi a U. de Concepción, en un partido que tuvo una polémica expulsión de Joaquín Larrivey, autor del gol del triunfo de los lilas.

El capitán del "León de Collao" vio doble amarilla por una cuestionable decisión del árbitro Fernando Vejar, quien lo amonestó primero por bajarse de una camilla rota y después por los reclamos.

Finalmente, en Rancagua, Deportes Limache también terminó con una negativa racha y superó con un 1-3 a O'Higgins.

La fecha 18 se completará este lunes, con el duelo entre Audax Italiano y Ñublense en el Bicentenario de La Florida, desde las 20:00 horas (00:00 GMT).

Después de ese duelo, la Liga de Primera continuará con la fecha 19, que se disputará entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto, aunque quedará con un partido pendiente, entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, para el miércoles 26 de este mes.

Resultados de la fecha 18

Viernes 7 de agosto

Universidad Católica 2-0 Cobresal. Claro Arena. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 60' Guillermo Pacheco, en contra (UC); 2-0: 90+4' Fernando Zampedri (UC)

Sábado 8 de agosto

Huachipato 1-4 Everton. Estadio Huachipato.

0-1: 21' Julián Alfaro (EVE); 0-2: 34' Alan Medina (EVE); 0-3: 40' Alan Medina, de penal (EVE); 1-3: 45+2' Lionel Altamirano (HUA); 1-4: 51' Nicolás Montiel (EVE)

Coquimbo Unido 1-1 Deportes La Serena. Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 66' Felipe Chamorro (SER); 1-1: 90+5' Pablo Rodríguez (COQ)

Domingo 9 de agosto

Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción. Estadio "Ester Roa".

1-0: 45+5' Joaquín Larrivey (CON)

O'Higgins 1-3 Deportes Limache. Finalizado. Estadio El Teniente.

0-1: 8' Dylan Escobar (LIM); 0-2: 20' Jean Meneses (LIM); 1-2: 62' Luis Pavez; 1-3: 76' Gonzalo Sosa (LIM)

Unión La Calera 1-2 Colo Colo. Estadio "Nicolás Chahuán". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 6' Matías Campos López (ULC); 1-1: 60' Maximiliano Romero (CC); 1-2: 71' Leandro Hernández (CC)

Universidad de Chile 2-1 Palestino. Estadio Nacional. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 17' Agustin Arce (UCH); 2-0: 24' Eduardo Vargas (UCH); 2-1: 78' Nelson Da Silva, de penal (PAL)

Lunes 10 de agosto

Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 18 45 +21 Libertadores 2 Universidad de Chile 18 33 +11 Libertadores 3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo Chile 4 4 Palestino 18 27 0 Sudamericana 5 Everton

18 26 +6 Sudamericana 6 Coquimbo Unido 17 25 +3 Sudamericana 7 Ñublense 16 25 +1 - 8 Deportes Limache 17 24 7 - 9 Huachipato 18 24 -4 - 10 Deportes Concepción 18 23 -3 - 11 O'Higgins 16 23 -6 - 12 D. La Serena 18 20 -5 - 13 Audax Italiano 17 19 -3 - 14 U. de Concepción 17 19 -15 - 15 Cobresal 18 17 -8 Descenso 16 Unión La Calera 18 13 -19 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 18 2 Daniel Castro Deportes Limache 9 3 Nelson Da Silva Palestino 9 3 Justo Giani Universidad Católica 8 3 Javier Correa Colo Colo 8 3 Sebastián Sáez Unión La Calera 8 3 Eduardo Vargas Universidad de Chile 8 3 Lionel Altamirano Huachipato 8 3 Maximiliano Romero Colo Colo 8

Programación de la fecha 19

Viernes 14 de agosto

Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena. 19:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 15 de agosto

Deportes Limache vs. Universidad de Chile. 17:30 horas . Estadio "Lucio Fariña"

. Estadio "Lucio Fariña" Everton vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Domingo 16 de agosto

Ñublense vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Estadio "Nelson Oyarzún" Cobresal vs. Deportes Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre

Estadio El Cobre Colo Colo vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 17 de agosto

Palestino vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Miércoles 26 de agosto

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.