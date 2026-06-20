Colo Colo venció con claridad a Deportes Recoleta y comenzó con el pie derecho en la Copa Chile

Colo Colo venció con claridad por 0-3 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, certamen donde comenzó con el pie derecho.

Los albos dominaron el partido desde el inicio, mostrando clara superioridad ante el equipo de la Liga de Ascenso. La apertura del marcador llegó temprano, a los 6 minutos, gracias a un buen remate de Tomás Alarcón que venció a Jaime Vargas.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz continuó dominando el partido y fue en busca del segundo gol. En la recta final del primer tiempo, Christian Cepeda cometió un penal sobre Lautaro Pastrán que Arturo Vidal (37') convirtió en gol. Así, el cuadro popular se fue al descanso con una clara ventaja.

En el segundo tiempo el trámite del partido no cambió, con un Cacique que seguía dominando. A los 54 minutos, Francisco Alarcón derribó a Maximiliano Romero dentro del área y el árbitro Franco Jiménez marcó penal. el delantero argentino que recibió la falta, ejecutó con seguridad y anotó el 0-3 para Colo Colo.

Si bien el equipo textilero salió en busca del descuento para acercarse en el marcador, no logró concretarlo y terminó cayendo ante el puntero de la Liga de Primera.

Con este resultado, Colo Colo quedó en el primer lugar del Grupo E, con tres puntos, mientras que Deportes Recoleta marcha en el tercer puesto con las mismas unidades, pero con dos partidos más.

El siguiente duelo en Copa Chile del "Cacique" será de local ante O'Higgins el jueves 25 de junio a las 19:30 horas, por su parte el conjunto "textilero" se medirá ante el mismo equipo el domingo 28 de junio a las 17:00 horas.