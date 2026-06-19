Colo Colo visita a Recoleta con la misión de extender su buen presente a la Copa Chile

Colo Colo, líder de la Liga de Primera, debuta este sábado en la Copa Chile 2026, visitante a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, con la misión de extender el buen presente del campeonato al torneo copero.

El duelo está programado para las 17:30 horas (21:30 GMT) y será válido por la tercera fecha del Grupo E, ya que los equipos de la Liga de Ascenso adelantaron sus partidos de las dos primeras jornadas en febrero pasado.

De hecho, Colo Colo jugará sus duelos contra O'Higgins, por la primera y segunda fecha respectivamente, el 25 de junio en el Monumental y el 2 de julio en Rancagua.

Para este compromiso, el técnico Fernando Ortiz presentará con tres cambios, dejando fuera de la titularidad a Javier Correa, Leandro Hernández y Diego Ulloa.

El objetivo es partir con buen pie el torneo y no tener una decepción como la sufrida en la Copa de la Liga.

La formación del "Popular" será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Alvaro Madrid, Víctor Méndez, Erick Wiemberg; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Recoleta, por su parte, tiene tres puntos en la Copa Chile, igualado con Unión Española, tras haber repartido victorias en las dos primeras fechas.

En la liga de Ascenso, los dirigidos por Francisco Arrué están en el noveno lugar y su último partido fue el pasado 6 de junio, un empate 1-1 con Iquique, por lo que afrontarán este choque con bastante descanso, pero con poco ritmo de juego.

Para el choque, se espera que sea titular Felipe Flores, quien tendrá un duelo especial al enfrentar al club donde se formó.

Franco Jiménez será el árbitro, en un partido que no tiene VAR.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en Cooperativa Deportes.