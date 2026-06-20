Acusación contra Grau: Timonel PPD advierte riesgo de "vendetta política permanente"

En medio de la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, criticó la iniciativa y afirmó que esta dificulta los acuerdos políticos en el Parlamento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador señaló que "la acusación constitucional ensucia y dificulta la posibilidad de un clima de diálogo y de acuerdos en el Congreso Nacional".

"Nos sigue confrontando, nos sigue polarizando, nos sigue atrincherando en posiciones más extremas, que es lo que no queremos", remarcó.

"Se daña la institucionalidad fiscal"

Soto sostuvo que la acusación contra el exsecretario de Estado tiene consecuencias más allá del ámbito político.

Para el parlamentario, "tratándose de un exministro de Hacienda, se daña la política fiscal, se daña la institucionalidad fiscal de nuestro país. Y al final del camino se daña también nuestra democracia".

Asimismo, lamentó que materias que históricamente eran consideradas políticas de Estado hayan ingresado al debate contingente.

"Por primera vez la política fiscal está en el barro de la contingencia política, está en medio de la pelea entre dos bandos y barras bravas", fustigó.

Riesgo de acusaciones cruzadas

El presidente del PPD aseguró que no existen fundamentos constitucionales suficientes para sostener la acción. "Ya es claro a esta altura que no existe ningún vicio de constitucionalidad", planteó.

Además, alertó sobre el riesgo de que se genere una dinámica permanente de acusaciones entre oficialismo y oposición, porque podría "llevarnos a un escenario de vendetta política permanente, donde tengamos acusaciones que van y vienen, cruzadas".

Finalmente, valoró la propuesta destinada a elevar los requisitos para futuras acusaciones constitucionales, aunque pidió señales concretas desde el oficialismo.

"Yo espero que esto no sea un proyecto solo para resguardarse ellos respecto de futuras acusaciones constitucionales para sus ministros de su gobierno, sino que sea también una señal de que van a actuar responsablemente respecto de la actual acusación constitucional al exministro Grau".

Están los votos, según Ossandón

En la otra vereda, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), afirmó que existe un escenario favorable para que prospere la acusación constitucional contra el exministro Grau, aunque aclaró que en su partido no existe una posición única y que cada parlamentario tendrá libertad para decidir.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la legisladora descartó vincular la acusación con el proyecto que busca aumentar los requisitos para presentar este tipo de acciones.

Ossandón comentó que "me parece muy bien para que este instrumento sea siempre usado como última ratio y no como primera ratio", sin embargo, resaltó que "este es un proyecto de ley que todos podemos compartir, pero que no va a tener ninguna incidencia sobre esto" (la AC contra Grau).

Respecto de la postura de Renovación Nacional, Ossandón señaló que existe libertad de acción y que la decisión debe basarse en un análisis jurídico.

Asegurando que no puede predecir el resultado final, Ossandón comentó que, "como olfato mío, yo diría que igual están los votos para que se apruebe, tal vez no así en el Senado".